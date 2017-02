6 Comentarios

Cayó el arquitecto transa

• Lo detienen por fraude, cobraba por adelantado

El arquitecto Pedro Estrada Álvarez fue detenido por agentes de la AVI en Boca del Río, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de fraude en agravio de Iván Alejandro Lagaria Herrera, pues cobró 140 mil pesos para realizar una obra en Antón Lizardo pero no cumplió.

A las once de la mañana del miércoles, policías de la AVI capturaron al arquitecto Pedro Estrada Álvarez de 34 años, en la calle Ocaso manzana 7 lote 3 edificio 3 departamento 2, fraccionamiento Alborada, en el puerto de Veracruz.

Estrada Álvarez tenía pendiente una orden de aprehensión por el delito de fraude en agravio de Iván Alejandro Lagaria Herrera, según consta en la causa penal 335/2011 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia.

Iván Alejandro Lagaria Herrera denunció que a principios de noviembre del 2010 se propuso realizar la construcción de un segundo y tercer nivel, así como una escalera, en un inmueble que tiene en la calle 5 de Mayo y Nicolás Bravo, en la zona centro de Antón Lizardo.

Platicó de su proyecto con su amigo Pedro Estrada Álvarez, quien además es arquitecto, acordando que supervisaría y se haría cargo de la obra, por lo que inicialmente le entregó 80 mil pesos para iniciar los trabajos.

A los pocos días quedaron de verse para platicar cómo iba la obra y Pedro Estrada le dijo que las arcas estaban vacías, por lo que le entregó otros diez mil pesos, y a los quince días le dio otros 50 mil pesos, haciendo un total de 140 mil pesos.

El agraviado le entregó ese dinero a su amigo el arquitecto para motivarlo, pues Pedro le había notificando que la obra estaría lista el 31 de diciembre del 2010.

Sin embargo, a partir del 14 de diciembre del 2010 ya no supo más de Pedro Estrada Álvarez porque no le contestaba ni el celular, tampoco se paraba por la obra y el proyecto quedó inconcluso, por lo que decidió denunciarlo por fraude.

Este miércoles, Pedro Estrada Álvarez fue detenido y trasladado a El Penalito donde quedó internado a disposición del juez quinto de Primera Instancia, en la causa penal 335/2011.