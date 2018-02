No podemos conformarnos con un presente que no nos da oportunidad de crecimiento: Pepe

Huayacocotla, Ver. 5 de febrero de 2018.- No podemos conformarnos con un presente que no nos da oportunidad de crecimiento, afirmó el precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Pepe Yunes Zorrilla.

Ante militantes priistas de Huayacocotla, Pepe Yunes manifestó estar de nueva cuenta en esta región para “ponerme de nueva cuenta a sus órdenes. Ya he tenido la oportunidad de estar muchas veces en esta Sierra y en este municipio, y de conocer buena parte de los problemas. Problemas vinculados con sus carreteras, que contrastan mucho con lo que se ve en otros estados cercanos. Hemos coadyuvado a mejorarlas, como diputado y como senador. Pero a los ojos de todos queda claro que no es suficiente”.

Por eso –señaló- es que busca el apoyo de la militancia para ser candidato a Gobernador de Veracruz, ya que desde ese espacio sí se pueden resolver los problemas. “La vulnerabilidad y la marginación tienen que ver con el entorno y con la infraestructura. Si no tenemos buenas carreteras ni buenos servicios de educación y de salud, por más que hagan nuestros doctores y maestros, que son formidables y excepcionales, tristemente se van generando brechas entre regiones, que impactan las condiciones de vida de la gente y su capacidad de generar ingresos, de competir y acercarse a mercados”, explicó.

Yunes Zorrilla aseguró tener especial interés en sumar esfuerzos para que todas las regiones del estado puedan acercarse muchísimo más y comunicarse mucho mejor, aprovechando las ventajas que tienen. “Por ejemplo, este ejido es reconocido nacional e internacionalmente por su manejo del recurso forestal. Se requiere también de políticas y diseños que permitan aprovecharlo mejor. Con mayor tecnología y acceso a créditos y la posibilidad de motivar políticas de comercialización que den valor agregado a la madera. Hay que buscar la posibilidad de ir transformando ese recurso para agregarle valor y así se quede más ingreso, más recurso y empleos en esta zona”, expuso.

“Con la cara en alto vengo a pedirles esta oportunidad. Quiero honrar esa confianza con trabajo y resultados para ustedes. No venimos a improvisar. No son ocurrencias. No se trata de querer llegar sólo por querer llegar. Tiene su explicación en el hecho de haber caminado a lo largo de estos 20 años con muchos de ustedes y con mucha gente buena como ustedes en todo el estado.

“Quiero ser candidato a gobernador porque sí es posible generar mejores condiciones productivas que impacten el ingreso y permitan a la gente, con su trabajo, sus recursos, su talento y su sacrificio, resolver sus problemas. Sí es posible que el gobierno se haga presente en el día a día, en los temas que a la gente le importan, que tienen que ver con cómo vamos a formar a nuestra niñez, tener acceso a derechos sociales fundamentales que hoy sólo se encuentran en las páginas de la Constitución pero no en nuestros días, en perjuicio de nosotros mismos. Sí es posible generar un entorno integral, donde podamos resolver el problema de la inseguridad. No podemos, bajo ninguna circunstancia, conformarnos con un presente que no nos da oportunidad de crecimiento”, aseveró.

Pepe Yunes sostuvo que se trata de poder "crecer juntos, de aprovechar lo que es nuestro para transformar una realidad en algo mejor, donde quepamos todos y donde podamos, sin pretextos ni obstáculos, alcanzar nuestra realización como personas, pensando en nuestra familia y comunidad. No les voy a fallar. Estoy convencido de que de la mano de ustedes y con su apoyo, vendrán cosas muy buenas para esta Sierra y para el estado de Veracruz".