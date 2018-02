Lecheros se manifiestan en Xalapa

Franzoni Hernández recalcó que con el aumento a la gasolina, el gas y el dísel todo sube, por lo cual ya no pueden sostener el mismo precio del litro de la leche.

René Hernández.- Productores de leche se manifiestan en la Plaza Lerdo, encabezados por Miguel Franzoni Hernández exigen que las grandes empresas les compren el litro de leche a 8 pesos y no a 6.20 como actualmente se los campran.