La delincuencia organizada ha provocado un grave problema de violencia en Veracruz: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, emitió un mensaje, a través de Facebook Live, tras los hechos de violencia ocurridos hoy en Cardel y todo el estado.

En el vídeo, transmitido en penumbras, frente al lugar donde fue asesinado el Comisionado Juan Camilo Castagne dijo lo siguiente:

“Estoy en Cardel, donde la tarde de hoy fue asesinado el Comandante Camilo Castagne, Coordinador de la Policía Federal, y dos elementos más de esa corporación.

La delincuencia organizada ha provocado un grave problema de violencia en Veracruz. El día de hoy, cometieron una barbaridad terrible, además del homicidio de los compañeros de la Policía Federal, asesinaron a 4 niños y a 2 adultos en Coatzacoalcos, y a dos mujeres en Orizaba.

Son actos cobardes, llenos de vileza, que nos dan una idea de a lo que nos estamos enfrentando.

No nos estamos enfrentando a seres humanos, nos estamos enfrentando a bestias, a cobardes, a viles, a personas que son capaces de asesinar a niños con tal de tener secuestrados a los veracruzanos.

No vamos a permitir que impongan su ley de la violencia en Veracruz. No vamos a permitir que la delincuencia organizada mande en Veracruz.

Los veracruzanos queremos vivir en paz, queremos vivir con seguridad. Y ese es el compromiso, esa es la tarea que me dieron como Gobernador del Estado. Eso es lo que hemos venido haciendo, enfrentarlos con valor, enfrentarlos con decisión, con inteligencia.

En esta tarea estamos soldados del Ejército Mexicano, Marinos, Policías Federales, Policías Estatales, están también Policías Municipales. Muchas personas que hemos tomado la decisión de trabajar para que Veracruz recupere la tranquilidad.

No vamos de ninguna manera a permitir que esta situación continúe. Se equivocan los delincuentes. Están frente a hombres valientes, frente a hombres que no nos amedrentamos, frente a hombres que no les tenemos temor.

Son cobardes, se atreven a asesinar a niños. Asesinan de manera cobarde también a mujeres.

Este no es el Veracruz que queremos. Aquí no tiene cabida la delincuencia organizada. Vamos a hacer todo lo que sea.

Le pido a los veracruzanos que sigan confiando en su Gobernador. Aquí estoy, yo estoy dando la cara, estoy trabajando, estoy enfrentando a esta partida de delincuentes, a este grupo de bestias que quieren que Veracruz sea su rehén.

Veracruz no será rehén de estos animales. Los veracruzanos vamos a lograr vivir en paz, a costa de lo que sea. Aquí está el Gobernador y aquí vamos a seguir”.