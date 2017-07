Para el PRD no es suficiente una alianza sólo con el PAN: Jesús Ortega

Redacción.- Jesús Ortega, dirigente de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que una coalición únicamente entre el PAN y el PRD no tendría utilidad y reveló que buscarán hacer coalición con más partidos políticos para contender el próximo año en elecciones a gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales.

“Lo quiero decir de manera tajante: una coalición sólo de PAN y PRD no tendría utilidad, nosotros la pensamos mucho más amplia por el significado que tiene la problemática del país”.

Agregó que sería una coalición para terminar con el régimen priísta en el país, con el presidencialismo autoritario, por lo que buscarán que sea amplia.

En el marco de Reunión Estatal Perspectivas para el 2018 de Nueva Izquierda celebrada en Xalapa, Jesús Ortega dijo que si bien, la coalición entre el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática sirve en Veracruz, no basta para los próximos comicios que sea sólo entre dos partidos.

“Nosotros pensamos que lo que le sirve al país es una coalición electoral de la mayor amplitud, una coalición electoral no sólo de dos partidos políticos. Pudo servir antes, sirve en Veracruz, pero la coalición a la que ahora nosotros estamos aspirando es de varios partidos políticos, no sólo PAN y PRD, si no otros partidos políticos que aceptaran ser parte de la coalición electoral”.