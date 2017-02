Muchos ni sabían que ahí trabajaban

Descubren casi cien aviadores en el CMAS de Coatzacoalcos

Encuentran casi 100 aviadores en la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento, CMAS, de Coatzacoalcos, algunos con salarios escandalosos que llegaban a los cien mil pesos mensuales y muchos cuyos nombres aparecen en e listado ni siquiera estaban enterados de que ahí trabajaban, publica hoy el diario El Liberal, en un trabajo del reportero Ignacion Carvajal.

Todo apunta a una operación tramada entre Jaime Ruiz, su tío, Tony Macías, y los ex directivos de la CMAS, Eduardo Hugo García Luna y Sergio Amaro Caso.

En 2010, “María” (nombre ficticio) pidió una cita con Antonio Macías Yazegey, éste la recibió en su despacho. Ella quería empleo y él la mandó con Jaime Ruiz, ex director de Turismo de Coatzacoalcos, quien en ese entonces era Enlace en el sur para el programa “Adelante”, que impulsó a Javier Duarte de Ochoa en su candidatura al gobierno de Veracruz.

Con instrucciones precisas, ella se presentó ante Jaime Ruiz, y éste le solicitó la documentación para darla de alta en la CMAS, con un salario no mayor a los 5 mil pesos mensuales. Esa fue la promesa.

“Yo estaba sin trabajo, la necesidad me estaba acabando, y jamás pensé para lo que me iban a usar”, relató “María” a Ignacio Carvajal a condición de no revelar su identidad por temor a represalias.

“María” fue aviadora en la CMAS de Coatzacoalcos; mensualmente, primero, cobraba 34 mil pesos, luego, 100 mil, pero ella no lo sabía, alguien más cobraba por ella.

La historia se repite en varias ocasiones y el número de asviadores alcanza los 90, en una lista en la que los pagos mensuales eran desde los 35 mil a los cien mil pesos.