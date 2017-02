Un Comentario

Vitral Político

Querido en el mundo

EL GRAFICO

Este lunes es el décimo día de la tragedia de Donald J. Trump en la Casa Blanca. Las primeras sacudidas las ha resentido México, los musulmanes, los centroamericanos también viven en angustia y desesperanza.

La saña contra México despertó la solidaridad mundial, con expresiones inéditas, por ejemplo, de los medios periodísticos en gran parte de los husos horarios, que han publicado reflexiones sobre la violencia con que el presidente de Estados Unidos ejerce el cargo y su ofensa y humillación contra su vecino del sur.

El contraste está en la categoría de la nación mexicana. En foros, reuniones internacionales, seminarios académicos es tradicional la admiración por México y su sociedad tiene brillos de cariño, respeto y amistad.

Las horas de terror que detonó Donald Trump cada día, vía Twitter, han golpeado severamente a la población mexicana en Estados Unidos y a sus familiares en México, que son millones y que desde la madrugada de la elección presidencial perdieron el sueño, porque el hombre de este hijo del Ku Klux Klan significa peligro de deportación y robo del fruto del trabajo migrante.

La idiosincrasia mexicana, que nos deja ver la grandeza de la nación, generó una convulsión en el país y esta misma manera de sobrevivir ante el conquistador, el invasor y al lado del país más poderoso del mundo ha permitido resistir la brutalidad del “negotiator” de ganancias.

Vienen etapas difíciles para México. Esta generación necesita toda su inteligencia en acción, como lo estuvo en los días pasados, los más peligrosos que se han vivido desde la expropiación petrolera.

Los primeros diez días de Donald Trump han sido también de la unidad mexicana, porque un presidente de Estados Unidos actúa como enemigo de México.

Hoy mismo hay que agradecer al mundo el cariño por esta nación amiga de la libertad. Eso fortalece…

VIDRIOS SUCIOS.— Serán inolvidables, por ofensivas, las palabras en Twitter del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu: “El presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro por toda la frontera sur de Israel. Eso paró toda la inmigración ilegal. Buen triunfo. Buena idea”. De esto se ha avergonzado la comunidad judía mexicana que cuenta con muchos descendientes de refugiados de la persecución nazi. El señor Netanyahu, a todas luces, es víctima de la fuerza de Trump.

Tiene miedo y decidió que su país no esté en la lista negra de éste “Potus”, (President of the United States), siglas que identificaron a Barack Obama en Twitter y que éste negociante le robó desde el primer día en el poder…

VENTANAL.— Para defender a México, el Senado de la República salta a la cancha de la diplomacia parlamentaria, que será actividad prioritaria de la Cámara Alta, confirma el priista Emilio Gamboa Patrón…

EMPLOMADO.— Amigos y discípulos de Manuel Camacho Solís, fallecido en junio de 2015, se reunieron en el Senado, convocados por el senador Miguel Barbosa Huerta (PRD), y en el público estuvo presente Juan Enríquez Cabot, procedente de Boston, donde destaca por su talento en ciencias biológicas. Diego Valadés, desde el presidium lo saludó con un elogio a su honradez probada en su trabajo al lado de don Manuel, en la entonces regencia del Distrito Federal. De los aportes de don Juan, Valadés recordó el proyecto de Santa Fe. Fue una noche de leales, entre quienes destacaron Alejandra Moreno Toscano, Ignacio Marván Laborde y Óscar Argüelles, entre muchos más. Conocieron el libro “Manuel Camacho Solís y la transformación de México”…

VITRAL SOCIAL.— En el 01 800 553 3000, la CNDH toma denuncia de violaciones a derechos humanos…

El Universal / LMM 30/01/17