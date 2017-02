Un Comentario

Los mantras de Trump

Ayer despedí la emisión de Imagen Noticias con una nota publicada por The Independent: “La ‘madurez emocional y estabilidad’ de Donald Trump es discutida en privado por miembros de su propio partido”, según el veterano periodista Carl Bernstein, en un giro de los acontecimientos que él ha descrito “sin precedentes”… En más detalle, este reporte habla de una reunión que miembros del Partido Republicano sostuvieron el miércoles por la noche, en la que uno de los temas fue la capacidad de gobernar de Trump y su estado de salud mental.

Es claro que, para muchos, la actitud retadora del Presidente de EU es una estrategia para ejercer poder, él mismo lo escribió en El arte de los negocios, uno de los 18 libros que ha publicado: “La buena publicidad es mejor que la mala. Pero desde una perspectiva de fondo, la mala publicidad a veces es mejor que ninguna publicidad en absoluto. En fin, la controversia vende…”. O qué tal ésta: “El punto es que si eres un poco diferente, o un poco escandaloso, o si haces cosas que son atrevidas o polémicas, la prensa va a escribir sobre ti…”, digamos que en ello basó su campaña. Será por estas razones que cree que los resultados del voto popular son una mentira, tanto que ya hasta acusó de fraude y que va a denunciarlo. Y eso que ya es Presidente. Busca una validación que, para este momento, ya debería valerle sombrilla, dado que es quien despacha en la Casa Blanca.

Por eso era necesario que el gobierno mexicano no validara sus acciones, tal como se lo tuiteó hace un par de noches Beau Willimon, el creador de House of Cards, al Presidente de México. Aunque no fue ni el primero ni el único, muchos personajes le pidieron a Enrique Peña Nieto que no acudiera a Washington la próxima semana. Hasta AMLO pidió unidad. Pero Trump nos despertó ayer de la misma manera en que lo ha hecho los últimos días, a punta de tuitazos. Advirtió que si México se empeñaba en no pagar por el muro, como lo dijo EPN una noche antes en un mensaje difundido en redes sociales, lo mejor sería que no hubiera reunión. Entonces la esperada cancelación llegó, lástima por el timing, pero finalmente México no se reunirá con el Presidente de Estados Unidos, que no es capaz de cumplir con acuerdos básicos de una negociación. Prácticamente, esperaba que México llegara a aceptar sus condiciones.

¿Y qué tal que Trump dijo en Filadelfia que la cancelación había sido por “mutuo acuerdo” entre él y Peña Nieto? A Trump le vale sombrilla que el mundo entero haya leído en Twitter que no fue así. De la misma forma que vimos, transmitido en directo, el pobrísimo número de asistentes a su desfile inaugural. Y él no tuvo empacho en decir que nuestros ojos vieron “hechos alternativos”. O de la misma forma que ahora dice que hubo fraude electoral… ¡cometido en su contra! A Trump, la realidad le tiene sin pendiente. Sólo le importa su realidad, la que él se pinta y se cuenta a sí mismo. Y si la realidad no termina por ajustarse a ésa, su versión, peor para la realidad.

Bravo por la cancelación. Bravo que el gobierno mexicano no esté dispuesto a llegar sólo a la firma de una negociación que termine por avalar el delirante mundo “del POTUS”. Bravo que los partidos estén coincidiendo en lo necesaria que es la unidad. Y es que en El toque de Midas, otra de sus publicaciones, Trump escribió: “Únete para ganar. Divide para conquistar”, ése es uno de sus mantras favoritos (aunque no es suyo, es más viejo que el Arte de la guerra de Sun-Tzu), pero también es claro que voces distintas están coincidiendo en lo peligroso que resulta este personaje. En el interior de su partido se lo comenzaron a preguntar algunos desde la campaña; ayer varios funcionarios de la Secretaría de Estado y el jefe de la Patrulla Fronteriza renunciaron de forma irrevocable, y en México ocurrió lo impensable: AMLO pidió apoyo para EPN ante esta crisis diplomática, por una razón sencilla: es momento de demostrarle a Trump lo equivocado que está respecto al pueblo mexicano.