5 Comentarios

De aquí y de allá

Rosalino ya es mosquetero pero sin espada









+ Saúl reparte agua en Oluta, doña Lucy se unió con Él





Quienes ya comenzaron a organizarse con sus reuniones para formar el equipo son los 3 mosqueteros, o sea Güicho Alarcón y su equipo de trabajo, por ahí investigamos quiénes estuvieron en esa reunión para apoyar a Güicho y nos dieron los nombre de don Rosalino Díaz, Polito Aguirre, el líder de la Colonia San Pablo, Plácido Malpica, el profesor Demetrio, el señor Antonar y desde luego también asegura ese grupo que cuentan con el apoyo del profesor Ricardo Alemán, Demetrio González, la profesora Mirna, Pepe Peñaloza, Agustín Agapito, Claudio Prisciliano entre otros, pero que el contingente cada día se siguen sumando, esto desde luego está poniendo en qué pensar a mucha gente, quien no lo podía creer era Rubén Hernández, decía que no podía ser posible que el Chato Díaz anduviera ahí apoyando prácticamente también a Samuel, al menos que se haya convertido en un “mosquetero” pero sin espada, pero en fin, cada cabeza es un mundo.

Ayer mismo también me contaron que Saúl ha estado repartiendo agua con una pipa y se comenta que doña Lucy Melchor ya se unió a Él, que con esto se está echando a la bolsa a muchos simpatizantes, ayer me contaba Leno, que Saúl también está acaparando gente, ayer el farmacéutico entrevisto de corriendito a una señora de nombre Chabelita, hija del panteonero finado y le preguntó, señora de todos los candidatos que suenan, usted con quién simpatiza, la señora se quedó pensando un momento y dijo mmmm con Saúl, ya ves me dijo de inmediato, así como ella lo dicen varias personas.

Caminé frente a la carnecería del Cherry, estaba por salir en su camioneta a otro lado , lo saludamos y le dijimos quiobo Cherry, como vas con tus aspiraciones, calmado patrón , calmado, contestó, cuento con varios que me apoyan, pero no nada más porque algunos dicen que soy el candidato Gudalupano, yo cada año festejo a la virgencita y mucha gente me aprecia, pero ya falta poco para que se los demuestre, dijo el Cherry, hasta ahorita vamos bien, de la contadora no sabemos nada oficial, pero ayer me contaron que les celebró una posada a los señores de la tercera edad ahí en el barrio Segundo.

En cuanto al PRI, al parecer Toñito sigue ocultando su trabajo, no platica nada al respecto, mucho menos quiere cruzar palabras con los medios de comunicación, así lo piensa pero todo ya está entrando en calor. Por hoy esto es todo.