Calentando el brazo

Por Enrique Reyes Grajales





+ Los veteranos beisbolistas suspenden también actividades

+ Apareció en días pasados el “yerberito” Roberto Espinoza





Casi en el inicio del primer juego de los Tobis con los Petroleros de Minatitlán saludamos después de tantos años de no verlo a Roberto Espinoza, cuando le dimos la diestra le dijimos tú eres el famoso “Yerberito”, el mismo que viste y calza me contestó de inmediato, pero ya no me digas así Reyes, me dijo, y luego se acercó el “manotas” Hernández, después pasó a saludarlo el Chato Díaz quien lo reconoció de inmediato, Él era quien hacía ver mal con sus lanzamientos a Dagoberto Román, pelotero de Liga Mexicana, total que al parecer anda jugando con los veteranos de Jáltipan, mas de 50 años, así es que cuando venga el equipo ex azufrero, ahí lo vamos a saludar.

Oiga usted se nos había olvidado comentarles que en días pasados falleció el Sargento Tomás Herrera, un gran mánager en Liga Mexicana en los años 80s, también se nos fue el gran receptor Miguelito Hernández, quien fuera titular con los azules de Coatzacoalcos, que en paz descansen esto beisbolistas al igual que Martín Paxtián, y ya que hablamos de veteranos, como era de esperarse, los veteranos de la región también van a suspender sus actividades del campeonato recién iniciado, este domingo por ser día 25 y el siguiente por ser día primero, así es que no habrá de piña, a ver si no se entumen de tanto estar inactivos..

Pero hoy tendremos en acción a los Tobis jugando con Papantla y están obligados a ganar, porque una derrota más ya no la soportaría la afición, ojalá y ahora si se destapen bateando, porque reiteramos, necesitan hombres que empujen carreras, porque por ahora le están dejando toda la responsabilidad a Eliseo Aldasaba, la gente no batea y así es difícil ganar juegos, pues la palabra la tiene el mánager Juan Tejeda, por hoy bárranse y lleguen quietos.