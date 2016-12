Un Comentario

Juan Cordero

Entiendan que son un peligro los cohetes

Roberto Montalvo

+ El comandante de Bomberos exhorta a los papás a evitar tragedias, no compren explosivos a sus hijos, dice

Acayucan, Ver. A 9 días de que el año culmine, el comandante de Bomberos en esta ciudad el profesor Juan Cordero Herrera, exhorta a los padres de familia a que no les den dinero a los niños y jóvenes para que compren cohetes de alto poder, dice que si los adultos quieren que sus hijos quemen estos artefactos, deben de ser ellos quienes los compren para que estén enterados que tan fuerte explota cada cohete.

El experimentado comandante de bomberos asegura que conforme se acercan las fechas del 24 y 31 de diciembre, son más los niños y jóvenes que adquieren cohetes de dudosa procedencia, motivo por el que dijo hace un llamado a tiempo a los padres de familia para que así se evite una tragedia a causa de los explosivos.

En entrevista Juan Cordero Herrera dijo que “no me canso de pedir a los padres de familia que vigilen a sus hijos cuando quemen cohetes, no deben de permitir que compren explosivos grandes, pues lamentablemente se han registrado casos en Acayucan y la región, donde menores han perdido alguna extremidad de su cuerpo a causa de los explosivos, nosotros estaremos al tanto por si algo malo ocurre pero no debemos de esperar a que pase, por ello hoy una vez más pido a los padres y adultos que se comprometan a cuidar a sus hijos en estas fechas donde en cualquier tienda o en cualquier parte del centro venden los cohetes”.

Finalmente el comandante de Bomberos agrego “el personal de bomberos y PC además de la policía Naval continuaremos con los operativos en las calles para decomisar los cohetes que se venden de forma ilegal, no queremos que en estos últimos días del año ocurra algún siniestros, pedimos la colaboración de los comerciantes y que entiendan que representan un peligro para los niños”.