Decreto vehicular… ¡Lo que tiene que saber!

¡No voy a pagar nada! ¿Para que se lo robe Duarte? Voy a esperar el cambio. Fueron las palabras de mi amigo que tenía adeudos vehiculares desde hace varios años.

Realmente aún no sabía si el nuevo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares iba a hacer alguna condonación, sin embargo, decidió esperar y no darle un solo peso a Duarte, en la creencia que lo que pagara por el adeudo de su vehículo iría a parar al bolsillo del ex gobernador prófugo.

Mi amigo tuvo suerte, y se le adelantó su regalo navideño, pues el gobernador ha emitido dos decretos en la Gaceta número extraordinario 506 de fecha 20 de diciembre de 2016. En el primer decreto, otorga un subsidio del 100% a los causantes del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los ejercicios fiscales 2017 y 2018; en el segundo, condona el impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos, así como de actualización, recargos y multas derivados de adeudos de derechos por servicios de registro y control vehicular.

Para entender los beneficios de los decretos pondré algunos ejemplos:

Subsidio al Impuesto Estatal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos (Iestuv) al 100%

¡Ojo! ¡Ojo! No dice que la Tenencia esté eliminada por los dos años 2017 y 2018 (Periodo de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares), así que si tiene un vehículo modelo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, para que reciba el beneficio de la condonación al 100%, es decir, para que no pague la tenencia, será necesario que esté dado de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes de Veracruz, que esté al corriente en sus obligaciones fiscales estatales, además de que realice el pago de los derechos de control vehicular del ejercicio señalado por las leyes de la materia. En este punto, recordemos que el Código Financiero del Estado de Veracruz señala los cuatro primeros meses de cada año para recibir la condonación, es decir, hay que pagar el derecho vehicular en enero, febrero, marzo o abril para no pagar tenencia.

A ello hay que agregar que el propietario del vehículo cuente con los valores de tránsito vigentes y actualizados al momento de aplicar el beneficio. Es decir, no tenga placas del jarocho, la pirámide u otras anteriores, sino las últimas, conocidas como “de colores”. (Este Decreto entrará en vigor el día 1° de Enero de 2017).

Ejemplos del segundo Decreto

Condonación del Impuesto Estatal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos (Iestuv) de ejercicios anteriores

Sí usted tiene un adeudo vehicular que no ha podido pagar, de los años 2012 a 2015, porque aparte de los derechos vehiculares debe tenencia, éste será el momento ideal para que se regularice, ya que le condonarán la tenencia, situación que los decretos anteriores no realizaban, pero tiene usted que cumplir con los requisitos siguientes: tramitar su solicitud del 1 de enero hasta el 30 de abril de 2017 a través de la Oficina Virtual de Hacienda o por los demás medios que para tal efecto autorice la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, además de regularizar su situación fiscal, pagando los derechos de registro y control vehicular omitidos, así como las demás contribuciones que se hayan causado hasta la fecha.

*Nota: Si usted tramitó algún medio de defensa ante alguna Autoridad Administrativa o Jurisdiccional, deberá desistirse previamente del medio de defensa que hubiese promovido para obtener el beneficio. Asimismo, si usted solicitó pagar en plazos o parcialidades sus adeudos, no es sujeto del beneficio.

Condonación del 100% de las actualizaciones, recargos por omisión del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como los Derechos de Control Vehicular generados hasta el 31 de diciembre de 2016

Si usted regulariza su adeudo vehicular y hace su pago correspondiente durante la vigencia de este decreto, se le condonarán todos los recargos y actualizaciones que le hayan sido generados por tenencia o derecho de control vehicular.

Para los cumplidos también hay regalo

Los contribuyentes que se encuentren al corriente del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como los Derechos de Control Vehicular tendrán el beneficio de que al efectuar su pago de derechos de control vehicular 2017, dentro de los meses de enero y febrero, tendrán un 5% de descuento por pronto pago.

¿Compraste un vehículo usado y no has cambiado de propietario porque es muy caro?

Una de las mayores quejas de las personas que adquirían un vehículo usado, era que los cambios de propietario eran muy altos en Veracruz y emigraban a Puebla, Estado de México o Ciudad de México. En realidad, el llamado cambio de propietario era el Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados (Isavau), y muchas veces era demasiado alto en virtud de que se calculaba sobre una fórmula del valor original de la factura sin IVA por un factor relacionado con el modelo. En conclusión, si el vehículo era de modelo reciente y alto costo el llamado cambio salía a veces hasta en 10 mil pesos.

Sin duda, ésta es una excelente noticia ya que el costo del Isavau se condona en un 60% siempre y cuando el endoso proceda de los ejercicios fiscales 2014 y subsecuentes. ¡Bien por el Gobernador!

Ahora ¿Qué espera usted para ponerse al corriente?

