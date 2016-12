AL PIE DE LA CANCHA

GREGORIO PAVON SANCHEZ.

Tecuanapa le arrancó un punto al líder Novedades Vero

Tamarindo se impuso 3-1 a Morelos y Barza 2-1 a Villalta

La fecha 6 de la jornada dominical del futbol infantil 2000/2001 cerró las actividades de la liga del Tamarindo en el presente año 2016, pues los jugadores se preparan para pasar las festividades de Navidad y Fin de año con sus respectivas familias, el encuentro que abrió las acciones en la cancha de la loma a las 9 de la mañana fueron SAN GABRIEL y el Atlético Lombardo, la victoria regresó al bi-campeón que le ganó 2×0 a los de la colonia Lombardo con anotaciones de Rafael Álvarez y Santos López.

Lo dijimos antes, a Ropa y Novedades Vero (RYN VERO) , se le indigesta el equipo vecino de Tecuanapa, en su encuentro celebrado a las 10 de la mañana, los rojiblancos le arrancaron un punto a los Verdes, empataron a 2×2 y fue el equipo del amigo Darío Bocardo quien tuvo que venir de atrás para empatar con goles de Kevin Owen Morales y Eder Avendaño, así con este resultado ante Tecuanapa que hizo sus goles por conducto de Mauricio Hernández y Manuel Ortega, los vende ropa cerraron el año como líderes generales e invictos del campeonato.

En otros resultados tenemos que San Judas Tadeo, con goles de Cristian Fernandez-2 y de Pedro de Jesús, le ganó 3×1 al Atlético Acayucan, el gol de los vencidos fue obra de Jesús M. Bravo. Mientras que Tamarindo le ganó 3×1 al deportivo Morelos, con 2 goles de Juan D. Julián y uno más de Alexander Guadalupe y finalmente el encuentro que dio el cerrojazo a la actividad de la loma por el presente año que ya se va, el Barza se impuso 2 goles por 1, al deportivo Villalta con anotaciones de Enrique Contreras y Jesús Cárdenas, el tanto de la honra para Villalta lo hizo Moisés Santiago. Nos vemos el próximo año, si el supremo creador del universo lo permite.

JUEGO ENTRE AMIGOS EL SABADO

Chuy Velázquez se está dando a la tarea de organizar un encuentro de futbol para este sábado 24 en SAYULA donde se tratará de reunir a todos los jugadores de esta ciudad que están fuera y que en estas fechas regresan a sus hogares a pasar la Navidad y el cierre del año con sus seres queridos, el encuentro está programado para jugarse a las 10 de la mañana y se denomina “EL JUEGO ENTRE AMIGOS”, lo difícil será ver si los jugadores que regresan en estas fechas se completen para jugar con los de aquí que sobran, así que ese no será problema, lo importante será la convivencia entre los ex futbolistas de esta ciudad que quieren pasar un rato y charlar como viejos amigos que ya emprendieron otras actividades, ojalá y tengamos el gusto de saludarlos, Vargas, el ex jugador del equipo REAL ACAYUCAN ya lo saludamos, aunque al parecer el no podrá jugar ya que próximamente será intervenido quirúrgicamente, nos vemos en Sayula de Alemán en la cancha de la gasolinera, D/M.