Un Comentario

Los ciudadanos…

Ya no tendrán miedo a taxistas

Roberto Montalvo

…

+ A partir de enero inicia el programa Taxi Seguro

+ Ni un ruletero “machín” aceptará Transporte Público

Acayucan, Ver. El Director General de Transporte Público en el Estado Eugenio Rafael Escobar Torres, anunció que el programa taxi seguro se pondrá en marcha a partir del primero de enero del 2017, la finalidad es que los usuarios no arriesguen su vida al abordar cualquier unidad del servicio de alquiler.

En su reciente visita a esta ciudad el funcionario del Gobierno del Estado, menciono que el programa Taxi Seguro fue un tema que se quedó en el olvido por parte de las anteriores autoridades, pero que debió ser prioridad por los altos índices de incidentes de inseguridad que se registraron en este servicio, motivo por el que el Gobernador del Estado lo instruyo para que reactivara el programa.

En entrevista Eugenio Rafael Escobar Torres dijo que “el taxi seguro es algo que los transportistas solicitan desde hace mucho tiempo, pues no saben a qué persona es la que le entregan la unidad de alquiler, el programa no es nada nuevo sólo retomaremos el antidoping, carta de no antecedentes penales, carta de recomendación entre otras cosas, esperamos que con este programa disminuya el riesgo que representa para un ciudadano común y corriente abordar cualquier taxi de Acayucan o la región”.

Finalmente el Director de Transporte Público concluyó diciendo que también actuarán contra los malos elementos de la dependencia que él representa, por lo que espera la colaboración de taxistas y demás conductores del servicio público, pues dijo que con las quejas y denuncias se podrán cesar a estos malos funcionarios que se dedican a robar o extorsionar a los trabajadores del volante.