4 Comentarios

¿Qué es la prostatitis? (2)

Rafael Hernández Cervantes

La prostatitis, decíamos ayer, es una enfermedad que a mi juicio no es diagnosticada de manera frecuente porque a los médicos nos da un poco de flojera interrogar al paciente sobre sus hábitos sexuales, y al paciente le da cosa tener que contarnos lo que hace para estar contento, y en ese juego ambas partes terminan por no hacer correctamente su trabajo, y el sufrir de PROSTATITIS es solo el inicio de muchos problemas que, como decía una vez un maestro, cuando somos viejos, “LA NATURALEZA NOS COBRA EN LA VEJEZ, LOS EXCESOS DE LA JUVENTUD”

Imaginemos que un muchacho de unos 24 0 25 años detecta que una mancha amarilla aparece en su ropa interior. Como no le duele nada, piensa que tal vez se trata de una eyaculación que hubiere tenido mientras dormía, cosa que es posible; No le da importancia entonces y las cosas siguen. No es capaz de preguntar a su papá sobre el asunto porque lo más seguro es que el papá no sepa ni qué contestarle, y si acaso lo platica con los cuates no falta aquel que le dice que es por tener sexo, otro le dice que es por NO TENER SEXO, y otro porque se echó unas cervezas, y no falta el que lo embrome diciéndole que tal vez la novia le está poniendo el cuerno, etc. y como a esa edad no nos duele nada, el chavo cree que ahí paró la cosa.

Pero resulta que poco después empieza a sentir molestias para ir a orinar, nota que la orina pareciera más espesa, y hasta puede darse el caso de que al ir a orinar lo que salga sea casi cremoso, y con un dolor y ardores tremendos para poder ir a orinar. Me ha tocado ver a alguien que dice que es porque se le subió el calor y por eso anda así, o hay quien se dice capaz de meter la mano al fuego por su novia o por la persona con la que mantiene una vida sexual bastante agitada ya, y tengo qué conformarme con su versión respecto de la honestidad de la chica, hasta que los resultados de laboratorio arrojan que el chico sufre de gonorrea, de alguna otra enfermedad causada por gérmenes del tracto urinario… o hasta por causa de microbios generalmente radicados muy al norte, como puede ser el caso de quienes practican el SEXO ORAL con espíritu francamente deportivo… y aun con la evidencia del laboratorio, a más de un médico nos cuesta dificultad hablar con claridad al paciente y nos andamos por las ramas antes que desenmascarar a la chica que aun navega con bandera de SEÑORITA.

También se da el caso contrario, o sea que el chico llega quejándose de una AMIGDALITIS MARCA DIABLO que no cede con nada, y al mandarle a hacer un frotis en fresco o una tinción de Gramm, nos sale un DIPLOCOCO DE NEISSER como causante de las horrendas molestias del joven, y hasta hemos de ser muy cautos para decirle al chico que no debe andar abriendo la boca más que para hablar, y aun eso debe hacerlo con infinito cuidado, y para muestra bastan los dimes y diretes de la Maestra Elba Esther y Miguel Ángel Yunes, que seguramente ya usted conoce. (Olvidaba decirle, amigo lector, que el famoso Diplococo es el causante de la GONORREA… y puede pegar en la garganta también, y no solo allá abajo, en los ejidos del sur)

La PROSTATITIS CRONICA puede ser infecciosa y lógicamente terminará por afectar algunos otros órganos, como pueden ser los testículos, la uretra, los uréteres, la vejiga y desde luego los riñones. Algunas veces es causa de ESTERILIDAD debido a que la infección llegó a los testículos y a los conductos deferentes cerrándolos, pero contrario a lo que podríamos suponer, esta complicación parece no importarle al joven paciente, pero es deber del médico advertirle.

Ahora también encontramos daño por VIRUS DEL PAPILOMA, por hongos, por virus del HERPES GENITAL, etc. y es por eso que si usted es un hombre joven y nota cosas raras en su trusa vaya al médico, y si usted, amable lectora, es madre de un chico de esa edad, ponga cuidado en la ropa que éste le deja para lavar, y en caso de ver cosas raras, exíjale a su marido que hable con el hijo, ya que es deber de nosotros los padres ponerlos sobre aviso, o al menos así era en mis tiempos y hasta ahora he procurado hacerlo con mi hijo y con los chicos a los que tengo ocasión de tratar.

Otro punto importante es que si no se trata de manera correcta la PROSTATITIS, generalmente el enfermo enfrentará, mas tarde o más temprano, un problema de CRECIMIENTO BENIGNO DE LA PROSTATA, tema que ya he manejado en este espacio y que seguramente usted ha leído, y el futuro que le espera a un enfermo de PROSTATA no se lo deseo ni a Calderón mismo, ni al Secretario de Hacienda siquiera… ¡A Fox sí, porque él si se pasó con los mexicanos, aunque no subía la gasolina cada mes, como ahora pasa con el PRESIDENTE DEL EMPLEO!

Ahora viene una pregunta: ¿AFECTA LA PROSTATITIS A LA MUJER? Yo considero que si, y no porque ella tenga próstata, que no es así, sino que por fuerza, si el varón tiene algún problema, sea infeccioso o no infeccioso, en algo tiene que repercutir en la salud de la dama, nos guste o no. Ya hemos dicho que si es infeccioso, ella puede contraer las mismas enfermedades del hombre, y para desgracia de ellas, n siquiera las va a notar sino hasta que ya le hayan hecho mucho daño, y si no es infeccioso el asunto, el tipo no podrá rendir como varón lo que era de esperarse, y andará por ahí siendo un EYACULADOR PRECOZ que no dejará satisfecha a ninguna mujer y si la mujer le pone el cuerno, de inmediato él le echará toda la culpa a ella sin darse cuenta, como decía Sor Juana, de que “VOSOTROS SOIS LA OCASIÓN DE LO MISMO QUE CULPAIS”

