6 Comentarios

En Acayucan

70 millones debe el Ayuntamiento

Roberto Montalvo

. Hay 90 denuncias por despidos injustificados en la administración de las hermanas Vázquez: Síndico

Acayucan, Ver.-Más de 70 millones de pesos debe el Ayuntamiento de Acayucan por laudos laborares que se dieron principalmente con Fabiola y Regina Vázquez Saut asegura el Síndico Dagoberto Marcial Domínguez.

El entrevistado por este medio informativo dio a conocer que son cerca de 90 denuncias por despidos injustificados que atraviesa el ayuntamiento, y que vienen desde la administración de Joel Alarcón, pero se aumentó el número principalmente con la llegada de las hermanas Vázquez Saut.

Asegura que el gobierno municipal no tiene ni un sólo peso para poder pagar a estos ex trabajadores, los cuales han ganado los juicios, argumenta que el congreso local aun no les ha dado respuesta por más peticiones que hacen. Dijo que no entiende por qué aun sabiendo ellos en la situación en la que se encuentran.

Puntualizó que desde inicio de la administración han estado contestado las demandas laborales con el jurídico del ayuntamiento y que conforme van resolviendo se van presentando más, algunas dijo que se resuelven en cortito, otras más terminan hasta en discusiones, dependiendo quienes sean los grupos que exigen su liquidación.

Indicó también que las denuncias que se han presentado durante esta administración han sido muy mínimas del total que existe, hizo mención que durante los últimos nueve años las denuncias aumentaron en un 80% por lo que no se explica cómo es que a las hermanas Vázquez no les importó atender este tema dejando endeudado al ayuntamiento.

Dijo que de donde se pretende pagar los laudos laborales es de FORTAMUN donde cada mes el Ayuntamiento obtiene recursos económicos, pero éste no puede ser utilizado hasta que sea el congreso local quien autorice la aplicación de recursos sobre este tema.

Finalmente comentó que si no es la legislatura local quien los ayude nadie más lo podría hacer, y la administración se meterá en graves problemas con los grupos de personas que exigen el pronto pago, por lo que exhortó a los diputados autoricen la petición que tiene más de año y medio.