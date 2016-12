3 Comentarios

De Colonia Hidalgo

Le vieron la cara a Beto Cruz

Edgar de la Cruz.

. Vendiテウ su camioneta y el pago se lo hicieron por transferencia bancaria pero no apareciテウ en su cuenta

Acayucan, Ver.

Ante la agencia del Ministerio Pテコblico Investigador acudiテウ un vecino de la comunidad Colonia Hidalgo perteneciente a esta ciudad, para poner una denuncia en contra de Miguel テ]gel Varela Gonzテ。lez, quien lo robテウ la cantidad de 115 mil pesos, mediante una supuesta compra-venta de una camioneta tipo Pick-up.

Gilberto Cruz Ramテュrez de 35 aテアos de edad, con domicilio en la comunidad de colonia Hidalgo, declarテウ haber sido defraudado por el seテアor Miguel テ]gel Varela Gonzテ。lez, quien tiene su domicilio en el municipio de Tierra Blanca.

El agraviado dijo que Miguel テ]gel Varela Gonzテ。lez acudiテウ con su familia hasta su domicilio en donde tenテュa estacionada su camioneta Chevrolet tipo Pick-up, color negro, con placas de circulaciテウn XX-17-888, la cual le gustテウ a Miguel テ]gel preguntテ。ndole a Gilberto cuテ。nto querテュa por su unidad, a lo que el agraviado dijo que no la vendテュa, pero que si le daba 115 mil pesos se la daba.

El denunciado le dijo por el momento no cargaba con esa cantidad, pero que si iban al banco en la ciudad de Acayucan, テゥl hacテュa una transferencia por la cantidad solicitada, aceptando Miguel テ]gel el trato.

Luego de encontrarse en el banco donde la esposa del denunciado Gilberto Cruz acudiテウ con un ejecutivo y le dijo que iba hacer una transferencia de 115 mil pesos a la cuenta del seテアor Gilberto Cruz Ramテュrez, minutos despuテゥs la esposa del denunciado le entregテウ el baucher a Miguel テ]gel por la cantidad pactada, retirテ。ndose del banco, para regresar al domicilio del agraviado quien le entregテウ los papeles de la unidad.

La maテアana del jueves que el agraviado acudiテウ al banco para retirar el efectivo que le habテュan depositado de la venta de la camioneta, el cajero del banco le dijo que su cuenta no contaba con esa cantidad por lo tanto no podテュa hacer el retiro, debido a que la cuenta de la cual habテュan hecho la transferencia no existテュa.

Tras los hechos el agraviado decidiテウ presentar una denuncia esperando que su vehテュculo pueda ser recuperado y que el defraudador pueda ser detenido.