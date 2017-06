Abundan las Agencias de servicios turísticos

• Sólo en los alrededores de la terminal existen 15 empresas

• No se sabe quién otorga los permisos o cómo las regulan

Acayucan, Ver.

La terminal de autobuses está rodeada de más de 15 agencias de servicios turísticos que ofrecen viajes a diferentes partes del país.

En el caso de los autobuses de turismo Alianza, comentan que están en constante revisión ya que antes de cada viaje tienen que ser revisados en el taller, así mismo cuando llegan a su destino en el caso de ellos viajan diario a Cancún y el boleto les sale en 400 pesos, más económico que el ADO, según mencionan fuentes extraoficiales no han tenido accidentes y para evitar ser asaltados revisan a los pasajeros antes de salir, en su gran mayoría los usuarios de este servicio van a visitar familiares o de paseo en la temporada vacacional, cuentan con varios años de experiencia y siguen los lineamientos que marca la ley.

Lo mismo sucede con los de Turismo Eben – Ezer aseguran que los tienen en constante revisión por cualquier falla que tengan, ahorita tienen mucho movimiento por la temporada vacacional pero pasando vacaciones baja el flujo de pasajeros, por día se van de 15 a 20 y tienen capacidad de 45 a 50, como son varias oficinas recogen pasaje en otros lugares y son alrededor de 8 camiones que tienen y para evitar ser asaltados no recogen pasaje en el camino, sólo en las agencias que tienen y está en Coatzacoalcos la otra.

En la Agencia de viajes Amanda sucede que los autobuses son de renta y si no están en condiciones para viajar no los utilizan ya que son viajes largos de 2 a 3 días y deben estar en buenas condiciones, no cuentan con autobuses propios, se rentan a Bolívar tour y Hola tour.

Comentaron que en el caso del lamentable accidente la gente decía que no pudo abrir las ventanas, pero es porque son ventanas corridas que no se rompen y la salida es por arriba, eso salió por la ola de los asaltos en la carretera, ya que con eso se protege a los usuarios.

En el caso de Ejecutivo Chuy esta empresa renta los autobuses a otra la cual debe contar con seguro de viajero y la unidad debe estar en buenas condiciones y no anterior al 2010, ya que algunas agencias utilizan autobuses viejos de modelo 2005 hacia atrás y no tienen razón social, los autobuses que ellos utilizan cuentan con todas las comodidades, pero la renta de un autobús así cuesta alrededor de 50 mil pesos y viajan hasta Tijuana, los que viajan a lugares más cercanos salen alrededor de 30 mil pesos.

“Hace poco vino alguien a preguntar que como era que nosotros podíamos vender boletos de turismo, ahí nos íbamos a quemar, diciendo que no estamos legales para vender esos boletos, porque somos empresas dadas de alta como rentas de autobuses y nadie está bien, admitió que han tenido problemas por esta situación pero que eso se arregla” el empleado no quiso dar su nombre para evitar represalias.

El boleto más barato es a Cancún en 400 y el más caro a Tijuana en mil trescientos pesos, en los carros viejos si vale más barato, las salidas son cada dos días y los niños mayores de tres años, deben pagar boleto, pero hay otras que si dejan que los niños se vayan en las piernas sin pagar boleto, pero ahí ya no aplica el seguro.

En caso de accidente lo tiene que ver la empresa dueña del carro, no la de turismo, pero si son carros viejos, ya no están registrados y no tienen seguro.

Asegura el empleado que les han dicho que para que funcione como transporte colectivo, deben sacar corridas diarias, y tendría que tener sus propios carros, lo cual a los dueños no les conviene sacar así porque no se llenaría.

Hay alrededor de unas 15 oficinas de turismo en esta zona, y otras que llegan prueban suerte y se van, incluso hubo otras que llegaron se fueron y no respetaron el boleto del pasajero, ahí los dejaron. Por otro lado en Viajes Veracruz, dijeron no saber nada, solo que en el ADO O Auto Tour en Coatzacoalcos ahí pueden dar información.

Estas son las agencias de viajes que existen en la zona de la terminal y las autoridades correspondientes deben darse a la tarea de investigar si cada una de ellas cuentan con los permisos necesarios: Enlaces turísticos veracruzano, turismo Acayucan, Eben Ezer, Alianza, ejecutivo Chuy, San Francisco travel-tour, Viajes Veracruz, Ejecutivo Santa Fe, Servicios Turísticos Acayucan, Transportes Ejecutivos Panorámicos S.A de C.V., renta de autobuses a cualquier parte de la república mexicana lute tour, Tour Daniel, viajes Acayucan, viajes Reyna tours, servicios turísticos Deysi, viajes comerciales Miguel.